السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الدراسات الإسلامية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة في مشعر منى اليوم، كلًا من رئيس جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية الدكتور سلامة داوود، وعميد كلية الدراسات الإسلامية للبنين بجامعة الأزهر الدكتور رمضان محمد حسان.

ورحّب معاليه بالضيفين، سائلًا الله تعالى لهما حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، وأن يتقبل منهما ومن سائر الحجاج صالح الأعمال.

فيما أكد الدكتور سلامة داوود أن العناية الفائقة بضيوف الرحمن تتجدد وتتعزز عامًا بعد عام، وتعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تقدمه من خدمات هو امتداد لرسالة الأنبياء في عمارة بيوت الله.

وثمّن استضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والجرحى الفلسطينيين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تنفذه الوزارة، واصفًا هذه المبادرة بأنها كريمة وإنسانية، وتجسد مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، سائلًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رعاهما الله.

من جانبه نوه الدكتور حسان بما تشهده المملكة من تطور كبير ونهضة شاملة في خدمة الحرمين الشريفين، وتطورات ملموسة وتحولات إيجابية تُجسد العناية البالغة التي يوليها ملوك المملكة لهذه البقاع المقدسة، مؤكدًا أن ما تُقدمه المملكة هو شرف عظيم خصّ الله به قادتها، وجعلها في موقع الريادة بين الأمم في العناية بالحرمين وخدمتهما.

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