بدء توافد الحجاج لمنى لقضاء يوم التروية استعداداً للوقوف بعرفة

بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الأربعاء، الثامن من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، إيذانًا ببدء مناسك الحج لهذا العام. ويُعد يوم التروية أولى محطات رحلة الحج، حيث يبيت الحجاج في منى اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، استعدادًا للوقوف بعرفة في اليوم التالي، وهو الركن الأعظم من أركان الحج.

ويقع مشعر منى بين مكة ومزدلفة على بعد 7 كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام وهو مشعر داخل حدود الحرم وهو وادي تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية ولا يُسكَن إلا مدة الحج ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.