المشاعر جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن

يبدأ حجاج بيت الله الحرام في التوافد صباح اليوم الثامن من شهر ذي الحجة إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى، راجين منه القبول والمغفرة، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

وبيّنت الشريعة السمحة أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية، والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة، سنة مؤكدة.

ويُحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم، سواءً داخل مكة أو خارجها، ويبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، ثم يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد «النفرة» من عرفة، والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام «10 - 11 - 12 - 13»، ورمي الجمرات الثلاث (جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى) إلا من تعجّل، وذلك لقوله تعالى: «واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى».

شبكة رصد

استعدت كل الجهات بمنظومة تكاملية تدعم خطط السلامة، وتُسهم في تسهيل أداء مناسك الحجاج. وتشمل خطة المركز الوطني للأرصاد في حج هذا العام مراقبة الأجواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، والمنافذ والمطارات والطرق المؤدية إليها باستخدام رادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي، وتغطية أجواء المشاعر المقدسة 100%، بإشراف كوادر وطنية مدربة على أعلى المستويات، حيث عزز المركز في إطار التوسع بالتغطية الجغرافية شبكة الرصد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بـ16 محطة أوتوماتيكية، ومحطتين مأهولتين في منى وعرفة، تُصدر ما مجموعه 1920 نشرة جوية ساعية خلال موسم الحج، إلى جانب مركز رصد متنقل، وغرفة عمليات متكاملة تعمل على مدى الساعة.

نشرات تحذيرية

يصدر المركز خلال يوم التروية في مشعر منى 24 نشرة جوية ساعية (METAR)، و8 نشرات ساينوب (SYNOP)، بالإضافة إلى تقارير خاصة حال وجود ظواهر جوية حادة، إلى جانب النشرات التحذيرية والإنذارات الآلية عبر النظام الآلي للإنذار المبكر عند الحاجة، وذلك ضمن منظومة الرصد في المشعر التي تضم محطة رصد مأهولة وأخرى أوتوماتيكية، إلى جانب مواصلة برامجه التوعوية والإعلامية من خلال مركز الإنتاج الإعلامي والتوعوي في مشعر منى؛ لتقديم النشرات الجوية والرسائل التوعوية بخمس لغات عبر 14 خدمة إعلامية ورقمية موجهة لضيوف الرحمن والجهات الميدانية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووسائل التصوير المتقدمة.

وتوقّع المركز أن تسجّل درجات الحرارة العظمى في مشعر منى يوم التروية 40 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية، مع سرعة رياح قد تصل إلى 65 كم/ساعة، ونسبة رطوبة تصل إلى 65%، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها عوالق ترابية، مؤكدًا استمراره في تقديم خدماته الأرصادية على مدى الساعة دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة آمنة لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيق أعلى درجات الطمأنينة خلال موسم الحج.

مشعر منى

- يقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة

- حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية

- لا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة بوادي «محسر»

- يعد ذا مكانة تاريخية ودينية منذ نبي الله إبراهيم

- يشتهر بمعالم تاريخية، منها الشواخص الثلاثة التي ترمى

- به مسجد «الخيف» الواقع على السفح الجنوبي من جبل منى

- وقعت في منى بيعتا العقبة الأولى والثانية