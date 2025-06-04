مستشار الرئيس الفلسطيني: استضافة 1000 حاج وحاجة ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يعد تكريمًا لأهالي الشهداء والمصابين

أكّد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية وقاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، أن استضافة 1000 حاج وحاجة ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، يُعدُّ تكريمًا لأهالي الشهداء والأسرى والمصابين كل عام، وبلسم للجراح. جاء ذلك خلال لقائه للحجاج الفلسطينيين المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمقر إقامتهم في مكة المكرمة.

وأوضح الدكتور الهباش أن هذه الاستضافة متصلة منذ سنوات، حيث يأنس بها أهالي فلسطين من ذوي الشهداء والأسرى والمصابين، لتخفف آلامهم ومصابهم، مبينًا أن موقف المملكة منذ بدء القضية الفلسطينية ثابت لم يتغير، فهي تدعم فلسطين بكل ما أوتيت من قوة، وفي ميادين متعددة ومختلفة: سياسيًا، واقتصاديًا، ودينيًا. وفي ختام حديثه، رفع مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على خدمتهم للإسلام والمسلمين عامة، ودعم ورعاية أهالي فلسطين خاصة، وعلى كرم الحفاوة وجميل الضيافة لكل المستضافين في هذا البرنامج الإيماني، سائلًا الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه.