وأوضح الدكتور الهباش أن هذه الاستضافة متصلة منذ سنوات، حيث يأنس بها أهالي فلسطين من ذوي الشهداء والأسرى والمصابين، لتخفف آلامهم ومصابهم، مبينًا أن موقف المملكة منذ بدء القضية الفلسطينية ثابت لم يتغير، فهي تدعم فلسطين بكل ما أوتيت من قوة، وفي ميادين متعددة ومختلفة: سياسيًا، واقتصاديًا، ودينيًا. وفي ختام حديثه، رفع مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على خدمتهم للإسلام والمسلمين عامة، ودعم ورعاية أهالي فلسطين خاصة، وعلى كرم الحفاوة وجميل الضيافة لكل المستضافين في هذا البرنامج الإيماني، سائلًا الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الرئيس الفلسطيني: استضافة 1000 حاج وحاجة ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يعد تكريمًا لأهالي الشهداء والمصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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