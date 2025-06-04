وزير الإعلام يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة

زار وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقباله قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عمر بن عيضه الطلحي.

وتجول وزير الإعلام في أقسام المركز، واطلع على آلية سير العمل وكيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات الواردة للمركز، وإحالتها إلى الجهة المختصة في أسرع وقت، ومتابعتها حتى انتهائها بدقة واحترافية عالية، وفق أحدث الوسائل التقنية الموحدة؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار 24 ساعة.

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة يخدم (16) محافظة، بجانب مدينة مكة المكرمة، حيث وحّد عمل (47) غرفة عمليات في مكان واحد، وبرقم طوارئ موحد هو (911)، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية.