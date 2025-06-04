المشاعر جاهزة والمحظورات تحت عين الرقيب

أصدرت وزارة الداخلية دليلًا بالتعليمات والإرشادات التي تسهم في المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسك الحج لهذا العام، بأمان ويسر وطمأنينة.

واحتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف، والتعريف بمسارات وممرات المشاة المخصصة لوصول ضيوف الرحمن إلى أماكن الطواف والسعي.

ويستعرض الدليل أوقات الذروة في المسجد الحرام وساحاته، وإرشادات استخدام المركبات خلال موسم الحج، والتعليمات الخاصة بإدارة وتنظيم المشاة والحشود التي تقتضي التقيد بأوقات التفويج المحددة لأداء الحجاج الطواف والسعي وعند رمي الجمرات خلال مراحل أداء الفريضة كافة، بجانب عدد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء النسك بيسر وطمأنينة، والتعريف بأنظمة وتعليمات أداء الحج "لا حج بلا تصريح" والعقوبات المقررة على مخالفيها.

وأهابت "الداخلية" بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، محذرة من رفع الأعلام السياسية والمذهبية، والهتافات بجميع أشكالها في المشاعر المقدسة

أبرز المحاذير

- يمنع دخول الأدوات الحادة والأمتعة الكبيرة والأغراض الشخصية للمسجد الحرام.

- يمنع رفع الأعلام السياسية والمذهبية والهتافات بجميع أشكالها في المشاعر المقدسة.

- يمنع الافتراش أو الجلوس في جميع الطرق والمسارات المخصصة للمشاة.

- يمنع دخول المشاعر المقدسة للراغبين في الحج إلا بالتصاريح النظامية.

- يمنع فتح الحواجز التنظيمية أو تجاوزها.