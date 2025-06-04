شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" يتفقَّد أعمال فرق الصحة النباتية والحيوانية بالمدينة المنورة ضمن استعدادات موسم الحج 1446هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واطَّلع المهندس الغامدي على جاهزية فرق المركز الميدانية وتجهيزاتها في عددٍ من المزارع الريفية للاطّلاع على جهود فرق مكافحة الآفات النباتية، وأعمال الرصد الوبائي والبيطري في سوق المواشي بالمنطقة؛ بهدف التأكد من جاهزية الفرق البيطرية في أعمال فحص المواشي؛ لضمان خلوها من الأمراض، تحقيقًا لسلامة الصحة العامة.
كما زار مكتب وقاء في موقع أسواق النفع العام بالمنطقة للاطلاع على ما يقدمه من خدمات للمستفيدين، بجانب الوقوف على عربة التوعية التابعة للحملة التوعوية التي أطلقها المركز تحت شعار "وقاء لتطمئن" التي تستهدف زوار السوق والمستهلكين والباعة لرفع الوعي المجتمعي حول سلامة الأضحية.
يذكر أن فِرق "وقاء" الميدانية في منطقة المدينة المنورة نفذت خلال الأيام الماضية أعمال الكشف البيطري على المواشي للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية، كما تم تنفيذ 480 جولة ميدانية على أسواق الماشية والمسالخ، إلى جانب 1,572 جولة تقصٍ ومكافحة لنواقل الأمراض.
وفي مجال الصحة النباتية، شملت جهود “وقاء” الاستكشافية في المنطقة تغطية مساحات واسعة تجاوزت 11,588 دونمًا لرصد الجندب الأسود والنطاطات، إضافة إلى 59,993 هكتارًا لرصد الجراد الصحراوي، ضمن الجهود الاستباقية؛ لرصد ومكافحة أي بؤر محتملة للآفات النباتية استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن.
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