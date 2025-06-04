شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال موسم حج 1446هـ: جهود إستراتيجية لتعزيز حماية الأنظمة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن استفادة أكثر من300 جهة وطنية، وأكثر من مليون حاج من «برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ»، الذي أعدته لتعزيز الجاهزية السيبرانية للأنظمة التقنية والخدمات المقدمة خلال موسم حج هذا العام، وتطوير مهارات القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى ضيوف الرحمن ومنسوبي الجهات الوطنية المشاركة في موسم حج 1446هـ، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني خلال موسم الحج، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيـوف الرحمـن.

وتضمن برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ، أربعة مسارات رئيسية شملت :«الرصد والاستجابة للتهديدات السيبرانية، التقييمات السيبرانية الفنية، رفع كفاءة القدرات السيبرانية، رفع الوعي بالأمن السيبراني»، حيث تواصل الهيئة من خلال مسار الرصد والاستجابة للتهديدات السيبرانية؛ تفعيل غرفة العمليات السيبرانية التي أنشأتها لدعم الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج على مدار الساعة من أجل رصد وتحليل التهديدات السيبرانية ومشاركتها مع الجهات الوطنية، والتعامل مع أي تطورات أو أحداث سيبرانية خلال الموسم، من خلال فرق متخصصة للاستجابة للحوادث السيبرانية، كما قامت بمساندة الجهات في أعمال التقييمات السيبرانية بهدف تحديد المخاطر السيبرانية للأصول والأنظمة المتعلقة بموسم الحج، وتمكين الجهات الوطنية من تقديم خدماتها لضيوف الرحمن بكل موثوقية وأمان.

وفي مسار رفع كفاءة القدرات السيبرانية؛ نفذت الهيئة «تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ»، بمشاركة أكثر من 300 جهة وطنية يمثلها أكثر من800 مسؤول ومختص في مجال الأمن السيبراني، حيث اشتمل التمرين على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات السيبرانية المرتبطة بالأنظمة التقنية للخدمات المقدمة خلال موسم الحج، بهدف تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية خلال موسم الحج، وتنمية مهارات المختصين بالأمن السيبراني لديها، كما تضمّن إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، باستخدام بيئة تقنية واقعية لتمكين المشاركين فيه من تطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، وذلك عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

كما نفذت الهيئة ضمن مسار رفع الوعي بالأمن السيبراني مجموعة من المبادرات والأنشطة التوعوية الميدانية لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن ومنسوبي الجهات الوطنية، تمثلت في: تنظيم المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع شركة مطارات جدة، بهدف بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى حجاج بيت الله الحرام بأساليب مبتكرة وتفاعلية، إضافة إلى تقديم إرشادات سيبرانية عبر تخصيص مجموعة من مواد التوعية السيبرانية المتنوعة لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى ضيوف الرحمن في أكثر من 1000 مرفق من مرافق الضيافة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة. وفي إطار الجهود الوطنية الرامية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، عقدت الهيئة جلسات متخصصة للتوعية بالأمن السيبراني استفاد منها أكثر من 5000 من منسوبي الجهات الوطنية المشاركة في موسم حج هذا العام.

وأطلقت الهيئة بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام، الإصدار الثاني من "دليل التوعية السيبرانية" بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني خلال موسم الحج والعمرة، ويستعرض الدليل عبر 16 لغة أهمية الوعي بالأمن السيبراني، ودوره في الحد من المخاطر السيبرانية، كما تضمن تحديثات تركزت حول عدة موضوعات شملت: "أمن التطبيقات، التحديثات الأمنية، التحقق الثنائي، كلمات المرور الآمنة، أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد وكيفية تجنبها، أهمية التصفح الآمن لشبكة الإنترنت، إجراء النسخ الاحتياطي بشكل دوري" وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في تعزيز الممارسات الآمنة لدى ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسكهم.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، ووضع أطر الاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.