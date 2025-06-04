500 جمعية خيرية و27 دولة تستفيد من الهدي والأضاحي

يضم مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 7 مجمعات، تمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بطاقة تشغيلية تفوق مليون رأس خلال 84 ساعة، كما يضم المشروع مجمعات تشغيل مفتوحة تمكن المستفيد من أداء نسكه بنفسه أو تحت إشرافه المباشر، ومن ثم تتولى إدارة أضاحي إتمام عمليات الإعداد، والتنظيف، والتجميد، والتغليف، والتوزيع. أمّا المجمعات المغلقة، فيُؤدَّى النسك فيها بالتوكيل، وذلك بأن يشتري الحاج من أحد منافذ البيع المعتمدة، فينفِّذ المشروع جميع عمليات النسك نيابة عنه، ثم يشعره بإتمام عملية التنفيذ.

شراكات تشغيلية

ويتم توزيع الأضاحي داخل المملكة بالتعاون مع أكثر من 500 جمعية خيرية وأهلية، إلى جانب التوزيع الخارجي في أكثر من 27 دولة، بما يعزز من أثر المشروع في دعم الأمن الغذائي ومبادئ التضامن الإنساني.

وتميّز موسم هذا العام بتوسيع دائرة الشراكات التشغيلية، من خلال التكامل مع جهات حكومية وتنظيمية وتنفيذية، أسهم في تحسين سلاسة التواصل والمعاملات، وتحقيق تناغم بين الجهات المعنية، وشمل ذلك: وزارة الحج والعمرة عبر منصة «نسك» وشركات مقدمي الخدمة للحجاج، والخطوط السعودية في تسهيل تنقلات الطيران، وسراب القابضة في قطاع الضيافة والفندقة، إضافة إلى «ون كارد» في المدفوعات الرقمية، وتطبيق «جاهز» في خدمات التوصيل.

وتماشيًا مع التوجه الرقمي، يوفّر المشروع إمكانية شراء سندات الأضاحي عبر الموقع الإلكتروني، الداعمة بـ3 لغات، مما يتيح للحجاج من مختلف الجنسيات إتمام معاملاتهم بسهولة وأمان.

اتفاقيات مع موردين

يعقد مشروع أضاحي اتفاقيات قبل موسم الحج مع أبرز موردي الأغنام في المملكة حيث تمكنه الأعداد الموسمية الضخمة من الأنعام المتعاقد عليها لأداء النسك والتي تتجاوز 1.2 مليون رأس من الحصول على أسعار تنافسية غير متاحة بالسوق المحلية، فضلاً عن ميزات الوزن والجودة وأنشئ مشروع للإفادة من الهدي والأضاحي سنة 1403 (1983)، ويشرف على أعمال المشروع لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي المشـكّـلة من عـدد من الجهات الحكومية في المملكة.

جودة الخدمات

يهدف مشروعُ المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي إلى تقديم خدماته لضيوف الرحمن من الحجاج والزوار والمعتمرين الراغبين في أداء نسك الهدي والأضحية والفدية إضافة إلى الصدقة والعقيقة في مكة المكرمة بسهولة ويسر خلال موسم الحج وعلى مدار العام. إضافة إلى تنفيذ برامج توزيع اللحوم على المستحقين في الحرمين الشريفين ومختلف أنحاء العالم الإسلامي. ويتميز مشروع المملكة بمنظومة عمل ضخمة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا لتحسين تجربة ضيوف الرحمن وضمان جودة الخدمات المقدمة.

ويشرف المشروع على عمليات التوزيع بشكل مباشر بالتعاون مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والجهات الحكومية وغير الحكومية المرخصة في الدول المستفيدة.

بلدان مستفيدة

- بنغلاديش

- باكستان

- أذربيجان

- العراق

- سوريا

- لبنان

- فلسطين

- الأردن

- جيبوتي

- السودان

- تشاد

- النيجر

- مالي

- بوركينافاسو

- موريتانيا

- غانا

- ليبيريا

- سيراليون

- غينيا كوناكري

- غينيا بيساو

منافذ لشراء السندات

* منصة أضاحي www.adahi.org

* تطبيق أضاحي الإلكتروني

* أكشاك البيع المباشر في مجمعات التشغيل الخضراء (ب) والصفراء (د)

* بعثات الحج المتعاقدة مع المشروع

* وزارة الحج والعمرة (المسار الإلكتروني)

* نسك

* مؤسسة البريد السعودي (سبل)

* المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل

* البنك الأهلي السعودي

* مصرف الراجحي

* بنك البلاد

* شركة الخليج للتوزيع

* مؤسسة وقف المصحف للتجارة

* شركة منار المشاعر

* شركة مطوفي حجاج الدول العربية «أشرقت»

* منصة إحسان

* المنصة الوطنية للتبرعات

* جمعية هدية الحاج والمعتمر

* جمعية المستودع الخيري بشرورة

* جمعية حفاوة

* جمعية غيث الخيرية بالمدركة

* جمعية لبيك

* جمعية إكرام لحفظ الطعام

* مؤسسة سعى الخيرية

* شركة الراجحي للخدمات المساندة

* فنادق سرب القابضة

* شركة قوافل الخير القابضة (طيران ناس)