رحلات ومنافع تطبق 5 مبادرات للذكاء الاصطناعي في مخيمات المشاعر المقدسة 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ رحلات ومنافع التابعة لمطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) خمس مبادرات للذكاء الاصطناعي في مخيمات حجاجها بالمشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام.

ووفق مدير إدارة التحول الرقمي في رحلات ومنافع براء خشيفاتي فإنهم سيطبقون عدد من مبادرات الذكاء الاصطناعي في مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة بقصد حل كثير من الإشكاليات التي تواجه مقدمي الخدمة والقائمين على مراكز الضيافة وتسهم في الارتقاء بخدمة الحاج وتجويدها.

وكشف عن تطبيق مبادرة خاصة لقياس رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم بالذكاء الاصطناعي من خلال تحليل لغة الجسد ، كما تنفذ في الوقت نفسه مبادرة ثانيه هي تواصل من خلال وجود شاشات للتواصل فيديو من مشعر منى مع فريق الرصد للاستفسار والشكاوي مع ترجمة فوريه للمحادثة.

وفعلت عدد من مراكز الضيافة التابعة لرحلات ومنافع مبادرة خاصة لمراقبة نظافة المخيمات بالذكاء الاصطناعي من خلال إرسال إشارات خاصة للقائمين على المخيم بوجود نفايات في الممرات ليسارع بإزالتها ويمنع من تكدسها.

ولحل إشكالية عدم التزام بعض حراس الأمن مما يتسبب بدخول حجاج لمخيمات غير مخصصة لهم فعلت رحلات مبادرة مراقبة تواجد الحراسات الامنية بالذكاء الاصطناعي على بوابات المخيمات.

وسعيا لتخفيض التكلفة بتعيين موظفين لخدمة العملاء استعانت بعض مخيمات حجاج رحلات بالذكاء الاصطناعي من خلال خدمة الروبوت في مشعر منى.

وشدد مدير إدارة التحول الرقمي على أنهم حريصين على تفعيل التقنية بكل أعمالهم والاستفادة من آخر تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك لهدف واحد هو تقديم أجود خدمة لضيوف الرحمن.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي أ. محمد الخزامي أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحج فرصة لتعزيز الخدمات اللوجستية ، بجانب إتاحة تحليل البيانات الآني استجابة سريعة لأي تحديات ناشئة، مما يضمن تجربة حج سلسة وآمنة للجميع.

وأشار الخزامي إلى أن التفاعل المباشر للحجاج مع التقنيات الحديثة عنصرًا حاسمًا في تحسين تجربتهم العامة خلال موسم الحج. من خلال استخدام التطبيقات الذكية ليصبح بإمكان الحجاج الوصول إلى معلومات وإرشادات فورية تساعدهم على أداء مناسكهم بسهولة ويسر.

مشدداً على سعيهم بكافة إمكاناتهم إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

وتخدم رحلات ومنافع قرابة 100 ألف حاج من 10 دول ينتمون لثلاث قارات حول العالم.