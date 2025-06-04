شكرا لمتابعة خبر عن ملاجئ الطائرات السعودية ضمن الأقوى عالميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برزت ملاجئ الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية كأحد أبرز النماذج العالمية في مجال التحصينات العسكرية، حيث تصنف اليوم ضمن الأقوى والأكثر تطورًا، وفقًا لتقارير عسكرية متخصصة أكدت فعاليتها العالية في حماية الطائرات ورفع الجاهزية القتالية للقوات.

وتُعرف هذه التحصينات باسم “الدشم” أو Hardened Aircraft Shelters (HAS)، وتعد من الفئات الأعلى في مجال التحصين الجوي، إذ صُممت لتحمل الهجمات المباشرة مثل القصف الجوي والصاروخي، كما أنها مزودة بأحدث تقنيات الأمان والتشغيل والصيانة، مما يمنحها قدرة استثنائية على الاستمرار في أداء المهام حتى تحت أقسى الظروف.

ووفقًا لخبراء عسكريين، فإن الملاجئ السعودية تتفوق من حيث التصميم والقدرات التقنية على مثيلاتها في دول كبرى مثل روسيا، وبعض الدول الأوروبية، وإسرائيل، في مؤشر على النقلة النوعية التي حققتها المملكة في مجال البنية التحتية العسكرية خلال السنوات الأخيرة.

هذا التفوق يأتي في إطار رؤية استراتيجية شاملة تسعى من خلالها المملكة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية، مما جعل القوات الجوية السعودية اليوم من بين القوى الأبرز في المنطقة وعلى مستوى العالم.