شكرا لمتابعة خبر عن مشعر منى يشهد توافد حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية في أجواء إيمانية.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأ ضيوف الرحمن منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء التوافد إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية الموافق الثامن من شهر ذي الحجة، في انطلاقة شعائر الحج، وسط أجواء إيمانية خاشعة وتنظيم ميداني محكم من مختلف الجهات المعنية.

وتعمل القطاعات الأمنية والصحية والخدمية بتناغم تام لتيسير حركة الحجاج وتنقلاتهم، من خلال خطط ميدانية مدروسة تهدف إلى تأمين سلامتهم وتوفير أقصى درجات الراحة لهم. وشهدت المشاعر المقدسة مشاهد إيمانية مؤثرة، مع ترديد الحجاج للتلبية والتكبيرات، في أجواء يملؤها السكون والسكينة.

ومن المقرر أن يبيت الحجاج في منى حتى فجر يوم غدٍ الخميس، قبل أن يتوجهوا إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج.

ويُعد يوم التروية من السنن النبوية العظيمة التي يحرص الحجاج على الالتزام بها، تأسّيًا بالنبي محمد ﷺ، حيث يتزودون فيه بالراحة والطمأنينة استعدادًا لباقي المناسك.

ويشهد موسم الحج هذا العام تنظيمًا رفيعًا واهتمامًا استثنائيًا بكافة التفاصيل، في صورة تعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل ما يضمن أداء مناسكهم بأمن ويسر وطمأنينة.