شكرا لمتابعة خبر عن تجمع لافت لعشرات الحمام تحت شجرة بجوار مسجد السيدة عائشة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو متداول عشرات من طيور الحمام وهي تتجمع تحت شجرة بجوار مسجد السيدة عائشة في مكة المكرمة، هربًا من درجات الحرارة المرتفعة.

ويُظهر المقطع الطيور وهي تتجمع بشكل لافت أسفل الشجرة في مشهد يعكس تأثير الظروف المناخية القاسية، وحاجتها إلى الظل والماء في ظل موجات الحر المتكررة.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل مع المشهد، معربين عن تعاطفهم، وداعين إلى توفير مظلات وأحواض مياه في الأماكن العامة، دعمًا للحياة الفطرية، في المدينة المقدسة .

يُذكر أن مكة المكرمة تشهد هذه الأيام موجة حر شديدة، في وقت يتزايد فيه الإقبال على أداء العمرة والزيارة، مما يعزز أهمية الاعتناء بالجوانب البيئية والرحيمة في مثل هذه الأجواء.