شكرا لمتابعة خبر عن 29 مليون رأس من الأغنام في أحدث أرقام الثروة الحيوانية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن أحدث الأرقام الرسمية المتعلقة بأعداد الثروة الحيوانية، والتي أظهرت نموًا لافتًا في أعداد المواشي.

وجاءت الأرقام على النحو التالي: الأغنام: 29 مليون رأس، الإبل: 2.21 مليون رأس، الأبقار: 502 ألف رأس.

وتعكس هذه الأرقام حجم الاهتمام الذي توليه المملكة بقطاع الثروة الحيوانية، والذي يُعد من الركائز المهمة في الأمن الغذائي والتنمية الريفية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشهد المملكة جهودًا متواصلة لدعم مربي المواشي وتطوير الإنتاج الحيواني من خلال برامج الدعم والرقابة البيطرية، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتوسيع الاستثمارات في القطاع.