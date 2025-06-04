شكرا لقرائتكم خبر "وقاء" ينفّذ حملة تحت شعار "وقاء لتطمئن" لرفع الوعي المجتمعي بسلامة اختيار الأضاحي في مختلف مناطق المملكة لموسم حج 1446هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفّذ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) عددًا من الأعمال التوعوية استعدادًا لموسم حج 1446هـ، ضمن حملته "وقاء لتطمئن"؛ التي أطلقها المركز لتعزيز الوعي المجتمعي بالممارسات الصحية الآمنة، والتثقيف بأهمية الالتزام بالإرشادات والمتطلبات الصحية اللازمة خصوصًا في اختيار الأضحية السليمة والسعي نحو تعزيز السلامة في الأضاحي ولحومها بجانب إجراءاته وأعماله الميدانية التي تستهدف الكشف الظاهري والمخبري على المواشي في أسواق النفع العام والمسالخ، وجاهزية الاستجابة السريعة في مختلف المناطق لاسيما في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لضمان موسم حج آمن وصحي.

وشملت الحملة التي أطلقها المركز "وقاء لتطمئن" تعزيزًا لتواصله المجتمعي، برامج توعوية داخل عدد من المراكز التجارية الكبرى في المملكة، حيث تستهدف هذه الأنشطة إيصال رسائل المركز التوعوية لاسيما التوعية باختيار الأضحية السليمة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور بطريقة جاذبة، بالإضافة إلى إطلاق المركز عربات توعية متنقلة في 13 منطقة من مناطق المملكة حيث تتواجد هذه العربات في أسواق المواشي والنفع العام وتضم عددًا من المختصين البيطريين وأخصائي مستفيدين للإسهام في رفع الوعي لدى الباعة والمستهلكين، وذلك بجانب تجهيز المركز للوحات إرشادية داخل المسالخ وعلى لوحات الطرق.

وأعلن مركز وقاء في وقت سابق جاهزية أعماله لموسم حج هذا العام لاسيما في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث باشرت الفرق الميدانية للصحة الحيوانية والصحة النباتية أعمالها بدءًا من الكشف البيطري على المواشي الواردة إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للتأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض الوبائية، بما يُسهم في حماية صحة ضيوف الرحمن وضمان سلامة البيئة المحيطة، كما كثّف إجراءاته الرقابية والوقائية في المشاعر المقدسة، من خلال تنفيذ حملات موسعة لمكافحة نواقل الأمراض تشمل أعمال الرش والتقصي والرصد، إضافة إلى استكشاف الجراد والنطاط والجندب الأسود، ضمن خطة وقائية متكاملة تغطي نطاقات مشعر منى ومزدلفة وعرفات.

وتجاوز عدد الكوادر الميدانية التي خصصها وقاء لأعماله الميدانية 220 كادرًا بيطريًا و122 فرقة ميدانية، نفذت أكثر من 1,590 جولة رقابية، وكشفت على ما يزيد عن مليون رأس من الماشية، ضمن جهود المركز لحماية الصحة العامة خلال موسم حج 1446هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.