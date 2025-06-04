شكرا لمتابعة خبر عن سمكة الرمال: كائن حي يختفي تحت الصحراء ويتحرك كالأسماك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثّق أحد المهتمين بالحياة الفطرية مشهدًا نادرًا لكائن حي غريب يُعرف باسم “سمكة الرمال”، وهو ليس سمكة فعلية، بل سحلية صغيرة تنتمي لفصيلة السقنقوريات، وتعيش في الصحارى الحارّة مثل شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية.

وتتميز هذه السحلية بقدرة فريدة على الغوص في الرمال والتحرك داخلها بسرعة مذهلة، بأسلوب يشبه إلى حد كبير سباحة الأسماك في الماء.

وهذه الطريقة اللافتة في الحركة ساعدتها على التكيّف مع بيئتها القاسية، حيث تستخدم الرمال كملاذ آمن للهروب من الأعداء وكمصيدة لاصطياد فرائسها.

ويظهر في الفيديو الكائن الصغير وهو يختفي داخل الرمال بخفة عالية، ويبدأ في السباحة أسفل السطح بحركة تموجية تشبه حرف “S”، وهي آلية تُعرف علميًا باسم “السباحة تحت السطح”، وتتيح له التحرك بسرعة تفوق طوله بأكثر من مرة ونصف.

وتعيش “سمكة الرمال” عادة في المناطق ذات الرمال الناعمة، حيث يسهل عليها الاختباء والصيد. وتتغذى على الحشرات مثل الصراصير واليرقات، معتمدة على حساسيتها العالية للاهتزازات التي تصدرها الكائنات الصغيرة أثناء حركتها.

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