شكرا لمتابعة خبر عن مطاعم مقلوبة تطلق إعلانًا طريفًا: جب صحنك ونعبيه لك بلا حدود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت سلسلة مطاعم “مقلوبة” إعلانًا طريفًا ولافتًا أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت سلسلة المطاعم عن عرض غير تقليدي جاء فيه:

“مع أي وجبة دجاج… جب صحنك، مهما كان حجمه، ونعبيه لك بلا حدود!”

والملفت في العرض أن المطعم لم يحدد أي قيود على حجم الصحون، حيث أشار الإعلان بشكل فكاهي إلى أن حتى لو جلب الزبون صحنًا يكفي 100 شخص، فسيتم تعبئته مجانًا.

وجاءت الحملة جاءت وسم #جب_صحنك، وانتشرت بشكل واسع بين المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالفكرة الغريبة والمرحة، وسط تساؤلات حول مدى واقعية تنفيذها، وردود طريفة حول “ابتكار” أكبر صحن في السعودية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من حملة تسويقية مبتكرة تهدف إلى جذب الأنظار والتفاعل الجماهيري، وتأكيد روح الفكاهة والكرم في مفهوم الضيافة لدى مطاعم “مقلوبة”.

يُذكر أن مطعم مقلوبة مخصص بتحضير أطباق الرز الخليجية والعالمية، وتقديم طبق المقلوبة بشكل خاص وبأنوع متنوعة، منها: “مقلوبة لحم”، و”مقلوبة دجاج”، و”مقلوبة خضار”، وأطباق أخرى مثل البرياني، بالإضافة إلى المقبلات والمشروبات.