شكرا لمتابعة خبر عن تعزيز الرقابة على مداخل مكة والمشاعر بكاميرات حرارية ذكية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأ الأمن العام بتفعيل تقنيات حديثة تشمل كاميرات حرارية ذكية لمراقبة الطوق الخارجي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في خطوة تهدف إلى دعم الجهود الأمنية والتنظيمية، والتأكيد على الالتزام بتعليمات الدخول، وفي مقدمتها شعار: “لا حج بلا تصريح”.

وتتميز الكاميرات الحرارية بقدرتها على الرصد الميداني الدقيق في مختلف الظروف البيئية، بما في ذلك ساعات الليل أو الأجواء المتقلبة، ما يعزز من فاعلية الرقابة الأمنية ويُسهِم في رصد أي تحركات مشبوهة أو مخالفات قد تعيق سير خطة الحج.

كما تستفيد الجهات الأمنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود وتنظيم حركة ضيوف الرحمن، بما يضمن سلامتهم ويُسهّل انسيابية تنقلهم بين المشاعر، إلى جانب الاستفادة من منظومة تقنية متكاملة تضم حلولًا ذكية متنوعة.

وفي السياق ذاته، أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني طائرة الدرون “صقر”، المجهزة بتقنيات متقدمة تتيح تنفيذ مهام الإطفاء والإنقاذ في المواقع المرتفعة أو صعبة الوصول، ضمن خطة متكاملة للتدخل السريع في حالات الطوارئ.

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار منظومة تشغيلية تُشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتعتمد على الجاهزية المكانية والتحليل الفوري للبيانات، ما يُمكّن الجهات العاملة من أداء مهامها بكفاءة عالية وتقديم تجربة آمنة وميسّرة للحجاج.

إقرأ أيضًا: