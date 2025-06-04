شكرا لمتابعة خبر عن حاج تونسي يلتقي عمته في ⁧‫مكة‬⁩ أثناء رحلة الحج بعد غياب دام 10 سنوات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد مؤثر يجسّد روحانيات الحج وعمق الروابط الأسرية، التقى حاج تونسي بعمته في مكة المكرمة، وذلك بعد فراقٍ دام أكثر من 10 سنوات.

وقال الحاج التونسي في حديثه لـ”قناة العربية” إنه كان يقيم في أوروبا، بينما كانت عمته تعيش في تونس، لافتًا إلى أنه لم يلتقِ بها منذ عقدٍ من الزمن.

وأضاف:” عمتي كانت دائمًا تزور أولادها في فرنسا، وكانت تتقدم للحج منذ سنوات، لكن لم يتيسر لها ذلك. هذه السنة صادف أن الله كتب لنا اللقاء.”

من جانبها، أعربت الحاجة التونسية عن سعادتها الغامرة برؤية نجل شقيقها، قائلة:” ما كنتش متخيلة الفرحة الكبيرة هذه، حضنته بعد غياب طويل، وكانت لحظة لا تُنسى.”