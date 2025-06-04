بطاقة نسك شرط دخول الحرم والمشاعر والتنقل

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ضرورة التزام مكاتب شؤون الحجاج الرسمية بالتعليمات المنظمة للحركة داخل المشاعر المقدسة، بما يضمن سلامة الحجاج، وجودة أدائهم للمناسك، مشددا على أهمية بطاقة «نسك»، مؤكدًا أن من لا يحملها لا يُسمح له بدخول الحرم أو المشاعر أو استخدام وسائل النقل، مبينًا أن هذه البطاقة باتت أداة تنظيمية أساسية في ضبط أداء الحج، ومنع المخالفات.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء بعثات الحج الرسمية من الوزراء وأصحاب المعالي والفضيلة من مختلف الدول، على هامش ندوة الحج الكبرى في دورتها التاسعة والأربعين، التي أقيمت الأحد الماضي في مدينة جدة. وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة في يوم عرفة يتطلب التأكيد على بقاء الحجاج داخل المخيمات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا؛ حفاظًا على صحتهم، ومنعًا لأي حالات إجهاد حراري، مؤكدًا أن المشي الجماعي العشوائي يُعد خطرًا على انسيابية الحركة، وعلى أرواح الحجاج. وشدد وزير الحج والعمرة على ضرورة عدم الخروج من عرفات إلى مزدلفة مشيًا، بل يجب الالتزام باستخدام وسائل النقل المخصصة، لافتًا النظر إلى أن خطط التفويج والنقل تسهم بشكل مباشر في تنظيم حركة الحشود.



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