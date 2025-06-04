شكرا لمتابعة خبر عن الجاسر يهنئ طيران ناس على نجاح الاكتتاب وتغطية النسبة بوقت قياسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن طرح أول اكتتاب شركة طيران سعودية ⁧‫طيران ناس‬⁩ يمثل في سوق الأسهم، وبنسب تغطية مالية كبيرة للاكتتاب؛ حجم الثقة العالية نحو اقتصاديات قطاع النقل الجوي السعودي.

وقال وزير النقل عبر حسابه على موقع إكس”قطاع النقل الجوي يشهد حالياً، بدعم سمو سيدي ولي العهد يحفظه الله، تطورات بارزة وتحولات غير مسبوقة في معدلات النمو السنوي وزيادة الحركة والربط الجوي، وكذلك حجم الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية”.

‏وأضاف”أهنىء ⁦‪flynas على نجاح الاكتتاب والادراج وسيواصل القطاع تعزيز دوره التنموي لدعم الاقتصاد الوطني وتوسيع آفاق الاستثمار والنمو بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة ٢٠٣٠”٠