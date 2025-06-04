شكرا لمتابعة خبر عن زراعة منظم قلب تنقذ حاجًا يمنيًا وتمكنه من استكمال مناسكه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي متخصص في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إنقاذ حياة حاج يمني، بعد تعرضه لانهيار مفاجئ أثناء أدائه طواف القدوم، نتيجة معاناة مزمنة من ضعف شديد في عضلة القلب، ما أدى إلى توقف متكرر في النبض.

وبفضل التدخل السريع لمنظومة الرعاية الصحية العاجلة، التابعة لتجمع مكة المكرمة الصحي، أُجريت للحاج عملية إصلاح متقدم للصمام باستخدام القسطرة ومشبك الصمام (Mitral Clip)، إضافة إلى زرع جهاز منظم لضربات القلب لتعويض الخلل الكهربائي واستعادة انتظام النبض.

كما أشار التجمع إلى أن حالة الحاج ستخضع للمتابعة الدقيقة باستخدام تقنيات الساعة الذكية، ضمن منظومة متكاملة تضمن استقرار حالته الصحية وتمكينه من مواصلة أداء مناسك الحج.