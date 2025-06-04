تسكين حجاج بخيام الطابقين

وأكدت «كدانة» أن مشروع الخيام ذات الطابقين نُفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بنسبة تمثل 75% من إجمالي المشروع، وبمساحة تسكين تتجاوز 20.000 متر مربع مكونة من أكثر من 40 مبنى، ومجهزة بأكثر من 550 دورة مياه، واستغرقت مدة تنفيذها ما يقارب 100 يوم، وتستهدف تسكين ما يقارب 8000 حاج من داخل المملكة وخارجها، بهدف إثراء تجربة الحاج، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة خدمات الإقامة في مشعر منى، بما يضمن بيئة سكنية مريحة وآمنة لضيوف الرحمن، بتصميم هندسي عصري، يجمع بين الجودة والاستدامة، مع الاستمرار في المحافظة على الطابع الخاص بالمنطقة.
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