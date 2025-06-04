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خطط عملياتية وتنظيمية لضمان أمن الحجيج

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خطط عملياتية وتنظيمية لضمان أمن الحجيج

بتوجيه من وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، وقف رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن، فياض بن حامد الرويلي، على جاهزية وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

واستهل الرويلي جولته الميدانية بتفقد مجموعة القوات الجوية في مطار عرفات، واستمع إلى إيجاز مفصل حول مهام المجموعة واستعداداتها لتقديم الدعم والإسناد الجوي، في إطار الخطط التشغيلية لوزارة الدفاع خلال موسم الحج. عقب ذلك، زار مقر قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحج بمنطقة العوالي، حيث قُدِّم له شرحًا مفصلا عن مهام القيادة وآليات التنسيق والتكامل بين الوحدات المختلفة.

ثم توجَّه إلى مخيمات وزارة الدفاع المُخصصة لضيوفها من منسوبيها، وذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والقوات اليمنية، بالإضافة إلى كبار القادة العسكريين في الدول الشقيقة والصديقة، والملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة، حيث اطَّلع على التجهيزات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.


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MO Nasa

MO Nasa

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