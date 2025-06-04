إرشادات توعوية للتعامل مع الإصابات الشائعة أثناء أداء المناسك

ووفّرت الوزارة محتوى تثقيفيًا شاملًا بثماني لغات حيّة ضمن الحقيبة الصحية التوعوية لموسم حج 1446هـ، يشمل خطوات التعامل مع الإصابات الشائعة، ومنها السقوط، والتواء الكاحل، وانخفاض سكر الدم، والرعاف، والكدمات.
وأوصت وزارة الصحة ضيوف الرحمن بارتداء الأحذية المناسبة وتجنّب الأرضيات الزلقة وصعود المرتفعات أو الجبال للوقاية من إصابات السقوط, وفي حالات التواء الكاحل والكدمات، ينبغي الالتزام بالإسعافات الأولية مثل استخدام الكمادات الباردة، ورفع القدم، وتجنّب الضغط عليها.
ودعت مرضى السكري إلى مراقبة مستوى السكر بانتظام، وتناول وجبات خفيفة بشكل متوازن أما في حالات الرعاف، التي قد تنتج عن التعرض للحرارة أو الجفاف، فيُوصى بالجلوس والانحناء للأمام مع الضغط بلطف على الأنف لمدة عشر دقائق، وإذا استمرت الحالة، تنصح الوزارة بالتوجه إلى أقرب مركز صحي أو الاتصال بالرقم 937 للحصول على الإرشاد اللازم.
وأكدت وزارة الصحة التزامها بتعزيز التوعية الصحية، وتقديم أعلى مستويات الرعاية لضيوف الرحمن، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والإسعافات الأولية، بما يُسهم في الحفاظ على سلامة الحجاج أثناء أداء المناسك.
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