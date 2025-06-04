جازان تودع الحجاج وتراقب مرضى السكر عن بعد

استنفرت 13 جهات ممثلة في: تجمع جازان الصحي، ومحافظات أبوعريش، وصبيا، وصامطة، والطوال، والدرب، ومدينة جيزان، وفرسان، وبني مالك، والريث، وفيفاء، وبلديات المحافظات، والخطوط السعودية ، جهودهم في توديع حجاج جازان عبر 13 نقطة تجمع، إذ بلغ إجمالي الحجاج المغادرين إلى مكة المكرمة نحو 5 آلاف حاج وحاجة، وسط تقديم كافة الخدمات، والتسهيلات لضيوف الرحمن، ودعوات تسبق أمانيهم، في وقت رسم تجمع جازان الصحي خارطة طريق صحة الحجاج، من خلال مراقبة ارتفاع السكر في الدم لهم في مكة، وتوزيع حقائب صحية، ومحتويات توعوية، ومظلات شمسية، للحجاج من المحافظات، ومخرج منطقة جازان.

مبادرة استثنائية

نفذ تجمع جازان الصحي، مبادرة استثنائية، هي الأولى من نوعها، حيث قامت بتوزيع حقيبة الحاج، تحتوي على بعض الأدوية والاحتياطات اللازمة، وتوزيع حقائب خاصة لمرضى السكري والأمراض المزمنة، تحتوي على مضخة أنسولين مرتبطة بحساس مراقبة نسبة السكر في الدم.

وأكد التجمع لـ«دوت الخليج»، أن هذه البادرة هي الأولى من نوعها للحجاج المصابين بالسكري، مشيرا إلى أن الحساس مرتبط بتطبيق، حيث يستطيع الأطباء بجازان، مراقبة الوضع الصحي، وتحديدا نسبة السكر في الدم لمرضاهم عن بعد، وإعطائهم التعليمات اللازمة طيلة فترة أيام الحج، مضيفا أنه تم تقديم الخدمات الصحية بدءا من تلقي اللقاحات المطلوبة الحمى الشوكية، والإنفلونزا، ولقاح كوفيد 19، من خلال 29 مركزا صحيا، استفاد منها 4693 حاجا، منهم 4600 حاج سعودي مقابل 93 حاجا مقيما.

توديع الحجاج

شاركت «دوت الخليج»، في توديع حجاج جازان، ورصدت في جولة ميدانية، جهود تجمع جازان الصحي في توديع الحجاج، حيث وزعت حقائب صحية، ومظلات شمسية، وشنط خاصة، ومستلزمات توعوية، وتوجيه الإرشادات لهم، في عدد من النقاط بالمحافظات، ومخرج المنطقة المؤدي إلى مكة المكرمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرعاية الصحية، وتحقيق السلامة الصحية للحجاج، بالتعاون مع البلديات بالمحافظات، ومطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان.

دعم صحي

أوضح تجمع جازان الصحي لـ«دوت الخليج»، أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج التوعية الصحية التي تنفذها إدارة التوعية الصحية بالتجمع، والتي تستهدف الحجاج لضمان سلامتهم الصحية، خلال موسم الحج، حيث تم تزويدهم بحقائب صحية تحتوي على مسكنات، وأدوات النظافة الشخصية، وتوزيع الحقائب الصحية في عدد من المحافظات، إضافة إلى مخرج المنطقة «نقطة الضبط الأمني بمحافظة الدرب»، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحجاج، وتقديم الدعم الصحي اللازم لهم خلال أداء مناسكهم.

سعادة كبيرة

عبر عدد من الحجاج، عن سعادتهم بما قدمه لهم تجمع جازان الصحي، ومشاركته في تقديم سبل الراحة والرعاية الصحية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدين أهمية دور التوعية الصحية الإرشادي المستمرة الذي يحث على ضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية، خصوصاً مرضى الأمراض المزمنة، وضمان سلامتهم أثناء أداء مناسك الحج.

وداع وخدمات

13 جهة ونقطة تجمع تودع حجاج جازان

5 آلاف حاج يغادرون جازان إلى مكة

8 جهود مقدمة لحجاج جازان

6 أهداف لخدمة حجاج جازان

4600 حاج سعودي

93 حاجا مقيما

3 لقاحات للحجاج المغادرين