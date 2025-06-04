صحفيو مكة يقفون على ملتقى إعلام الحج 

وقف وفد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة على ملتقى إعلام الحج الذي يقام بنسخته الثانية في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات حتى (8) ذي الحجة (1446هـ)بالشراكة الإستراتيجية مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبتنظيم من مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج

واطلع الوفد على الجهات الحكومية البالغ عددها 15 جهة والتي تشارك في دعم وتطوير المحتوى الإعلامي الموجه لخدمة ضيوف الرحمن بما يُجسد تكامل الجهود في تعزيز الرسالة الإعلامية وتوظيف أحدث الأدوات والتقنيات لخدمة التغطيات المحلية والدولية الموسم الحج.

و أكد رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي لوزارة الإعلام عبدالرحمن مجرشي بأن ملتقى أبحاث الحج يقام على مساحة 6000 م ويستهدف خدمة 5000 آلاف إعلامي محلي ودولي

مشيرا الى أن قائمة الجهات المشاركة تضم وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والهيئة السعودية للمياه وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، كما تشمل منظومة الإعلام وكالة الأنباء السعودية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ومركز التواصل الحكومي، إلى جانب عدد من الشركاء من القطاع الخاص.

واضاف بأن هذه الشراكات تأتي ضمن جهود مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام، في توفير بيئة إعلامية متكاملة تجمع بين الجهات الحكومية والخاصة، وتسهم في تطوير تجربة إعلامية تفاعلية تعكس التحول الكبير في منظومة الحج، وتعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية في إدارة الإعلام والتواصل المؤسسي باحترافية.

وشارك في جولة وفد هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي وعدد من الأعضاء والإعلاميين حاتم العميري وعبدالله الدهاس وأحمد الجهني وأحمد الذبياني وابراهيم جبريل وعثمان الزهراني وناصر السلمي والدكتور فؤاد بوقس