المدينة المنورة تودع الحجاج وتتهيأ لاستقبال الزوار

ودّعت المدينة المنورة أفواج حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، فيما استقبلت في الوقت ذاته أعدادًا كبيرة من الزوار من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين، الذين توافدوا لقضاء ما تبقّى من إجازة عيد الأضحى في أجواء إيمانية بين جنبات طيبة الطيبة.

في حين أعلنت الجهات المعنية والمشرفة على الحجاج في المدينة نجاح خطة تفويج الحجاج بعد توافد الحجاج غرة ذو القعدة حتى مغادرتهم وفق متابعة وإشراف الجهات المعنية والمتابعة الدقيقة على نقل الحجاج عبر الطرق البرية وقطار الحرمين الشريفين.

وسجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة النسبة الأعلى من رحلات استقبال الحجاج بواقع 57% رحلة مخصصة للحجاج.

وشهد اليومان الماضيان تفويج أكبر عدد من الحجاج وعملت الجهات بكامل طاقاتها لمتابعة ونقل الحجاج والتأكد من وصولهم، إضافة إلى توفير العديد من الخدمات المختلفة من صحية وإسعافية وتطوعية على طريق الهجرة لضمان وصول الحجاج والاطمئنان على سيرهم نحو مكة المكرمة، فيما تعمل عدد من الجهات حاليا على استقبال الزوار خلال عيد الأضحى والمتابعة لتوافدهم وتجهيز وتهيئة المواقع التي تخدم الزوار.

في المقابل بدأ زوار الداخل بالتوافد على المدينة المنورة كفرصة للصلاة بالمسجد النبوي وصيام يوم عرفة وقضاء أيام العيد، وتشهد المدينة توافد الزوار من خلال المنافذ البرية ومحطات القطار، في حين يفضل الزوار السكن بالمنطقة المركزية على بعض المناطق للقرب من المسجد النبوي وإمكانية التنقل بين المواقع التاريخية.