السعودية | القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في المهام الأمنية بموسم الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة ضمن قوات أمن الحج، وذلك وفق المهام الأمنية المسندة إليها خلال موسم حج 1446هـ.

وتتكامل جهود القوات الخاصة للأمن والحماية مع القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة لتطبيق الخطط الأمنية لأمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضتهم بكل يسر وطمأنينة.

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