السعودية | برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج يوفر خدمات متكاملة لذوي الإعاقة لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يعمل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، على رعاية ذوي الإعاقة من ضيوف البرنامج لهذا العام، لتسهيل أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، وتوفير الأجواء الروحانية التي تمكن هذه الشريحة الغالية من أداء الركن الخامس.

ووفر البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، من باصات خاصة تتميز بمواءمتها لنوعية الإعاقة الحركية، إضافة إلى كراسي متحركة مع موظفين لمساعدتهم في التنقل داخل مقرات سكنهم أو أثناء توجههم إلى المسجد الحرام لأداء العمرة أو الصلاة عبر مسارات خاصة لهم داخل الحرم المكي الشريف.

ووفرت الوزارة مترجمين بلغة الإشارة للتواصل مع الأشخاص الصم في البرنامج خلال الحج، بهدف إيصال المعلومات والإرشادات المتعلقة بالحج بطريقة ميسرة لهم، إضافة إلى خدمات صحية متكاملة لهم عبر عيادات مخصصة في مقرات سكنهم بمكة المكرمة.

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