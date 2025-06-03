تحسين المشهد الحضري بالعويقيلة

تواصل بلدية محافظة العويقيلة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بأعمال النظافة ومسح الأراضي الفضاء من المخلفات والنباتات العشوائية وصيانة أعمدة الإنارة داخل الأحياء والمخططات السكنية، كما تـواصـل البلدية أعمـال صـيانـة الأرصـفة المتـهالكة واستبدال حاويات النظافة القديمة والمتهالكة ضـمن جهودهـا في تحسين المشهد الحضري‬⁩ ومعالـجة مـظاهـر ⁧‫التشوه البصري‬⁩ بالمحافظة والقرى التابعة لها، وتقوم البلدية أيضًا بتجميل الحدائق العامة وتنسيق الأشجار ونظافة الأحواض الزراعية بشوارع المحافظة للحفاظ على مظهرها وجمالها.

وأكد رئيس البلدية المهندس حمود بن هليل الحجيفي على جميع المختصين بالتأكد من جودة سير العمل ومراعاة جميع معايير الجودة في التنفيذ، وقال: إن البلدية وضعت كل إمكانياتها من أجل خدمة المواطنين.