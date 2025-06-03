نيابة الحج والعمرة: السجن والغرامة لشخص لإنشائه حملة حج وهمية

أحالت النيابة العامة مقيمًا من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة الجزائية، بعد قيامه بإنشاء حملة حج وهمية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الاستيلاء على أموال الآخرين دون وجه حق، وقُبض عليه وبحوزته سندات قبض تتعلق بالنشاط المخالف.

وصدر بحقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة (عام) وتغريمه مبلغ (عشرة آلاف ريال)، مع مصادرة جميع الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وشددت النيابة العامة على أن الإسهام في إنشاء حملات وهمية يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدةً استمرار ملاحقة كل من يعبث بأنظمة الحج وتقديمهم للعدالة.