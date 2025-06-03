وصدر بحقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة (عام) وتغريمه مبلغ (عشرة آلاف ريال)، مع مصادرة جميع الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وشددت النيابة العامة على أن الإسهام في إنشاء حملات وهمية يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدةً استمرار ملاحقة كل من يعبث بأنظمة الحج وتقديمهم للعدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة الحج والعمرة: السجن والغرامة لشخص لإنشائه حملة حج وهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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