استعدادات لتفويج أكثر من مليون حاج إلى مشعر منى مساء اليوم

تستعد الجهات المعنية لتفويج أكثرَ من مليون ِ حاج إلى مشعر منى مساء اليوم، حيث يقترب اكتمالُ أعدادِ حجاج الخارج عبر المنافذ، في ظل ِ جهودَ خدمية لإنهاءِ إجراءاتِ وصولِهم إلى المملكة. وفي سياق متصل بدأ حجاج الداخل بالتوافدِ إلى العاصمة المقدسة استعدادا لأداء مناسك الحج.



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