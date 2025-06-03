السعودية | مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية ووزير الأوقاف يلتقيان بالحجاج الفلسطينيين المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى نجم، اليوم، بعدد من الحجاج الفلسطينيين المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأعرب الدكتور الهباش في كلمة له عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على هذه المكرمة التي تُجسد مواقف المملكة الثابتة تجاه فلسطين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة السنوية تمثل دعمًا معنويًا وروحيًا كبيرًا لأسر الشهداء والمصابين في الداخل الفلسطيني.

من جانبه ثمّن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الرعاية الكبيرة والاهتمام البالغ الذي يحظى به حجاج فلسطين منذ لحظة وصولهم وحتى أدائهم للمناسك، مشيدًا بالجهود التي تجسد الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها الدائم على تيسير أداء النسك لضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم.

ويأتي هذا اللقاء تقديرًا للاستضافة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لـ(1000) حاج وحاجة من دولة فلسطين هذا العام، ممن يمثلون أسر الشهداء والجرحى والمصابين، ضمن وفود البرنامج الذي يستقبل ضيوفًا من أكثر من (100) دولة حول العالم.

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