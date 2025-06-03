السعودية | القوات الجوية تؤمن أجواء المشاعر المقدسة في موسم الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في موسم الحج ضمن خطة وزارة الدفاع الشاملة التي تُنفَّذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمدنية، لضمان أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم، وتحقيق انسيابية عالية في أداء المناسك.

وتُسخّر القوات الجوية إمكاناتها البشرية والتقنية لتأمين الأجواء فوق المشاعر المقدسة، في إطار عمليات دقيقة تشمل مراقبة المجال الجوي، وإدارة حركة الطيران، وتنفيذ مهام الاستطلاع والرصد الجوي، وتقديم الدعم اللوجستي للجهات المشاركة.

وتشمل المشاركة تجهيز مفرزات جوية بطائرات مزوّدة بأنظمة مراقبة متقدمة لمتابعة المنافذ الجوية عبر فنيين مختصين بالكشف عن المواد الخطرة، في خطوة احترازية لتعزيز السلامة العامة.

وتعمل القوات الجوية وفق خطة عملياتية محكمة تشمل طلعات جوية مستمرة، واستطلاعًا جويًا لرصد الحالات الطارئة أو المشبوهة، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة نقاط الفرز والمنافذ المؤدية إلى المشاعر، بما يعزز الأمن العام ويضمن انسياب الحركة المرورية.

وتنفذ الطائرات العمودية التابعة للقوات الجوية، طلعات متواصلة فوق منى وعرفات ومزدلفة، لتحديد مواقع الازدحام، والإسهام في عمليات البحث والإنقاذ، والتدخل الفوري عند الحاجة، بما يدعم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة.

وتجسّد مشاركة القوات الجوية في موسم الحج تكامل الجهود الوطنية في خدمة ضيوف الرحمن، وتعكس مستوى الجاهزية والتأهيل العالي الذي تتمتع به القوات الجوية ضمن منظومة وزارة الدفاع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

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