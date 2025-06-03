السعودية | “الشؤون الإسلامية” بتبوك تجهز 331 جامعًا ومصلى لتأدية صلاة عيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، جميع الاستعدادات لتهيئة 305 جوامع و26 مصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1446هـ في مدينة تبوك وضواحيها، بالإضافة إلى المحافظات والمراكز التابعة لها، بعد استكمال أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة، وتوفير وسائل السلامة، في إطار رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله وتهيئة الأجواء المناسبة للمصلين.

وأكد مدير الفرع عبدالله المشيقح جاهزية الجوامع والمصليات بمنطقة تبوك لاستقبال المصلين وأداء صلاة العيد في 331 جامعًا ومصلى، وشملت التجهيزات تنظيف الجوامع والمصليات، وصيانة أجهزة التكييف والصوتيات، ومعالجة الأعطال الكهربائية والصحية.

ولفت النظر إلى أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى في المنطقة سيكون بعد شروق الشمس بـ(15) دقيقة حسب تقويم أم القرى بناءً على توجيهات الوزارة لعموم الفروع.

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