السعودية | القوات البحرية تساند الجهات الحكومية في الأمن البحري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تشارك القوات البحرية الملكية السعودية في موسم حج 1446هـ، ضمن خطة وزارة الدفاع الشاملة عبر تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية العاملة في المنافذ البحرية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتأمين حركة دخول الحجاج وتعزيز السلامة.

وتتولى القوات البحرية مهمة فحص الطرود المشبوهة في المنافذ البحرية والكشف عن المواد المتفجرة والتعرف عليها، باستخدام تقنيات متقدمة وخبرات نوعية في مجال الأمن البحري.

وتتضمن المشاركة إسهام فريق من الغواصين المتخصصين في البحث والإنقاذ مع فرق الدفاع المدني، وذلك في حالات جريان السيول أو هطول أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة.

وتساند القوات البحرية ممثلةً في الأسطول الغربي بوحدات من المشاة والقوات الخاصة والطيران المُسيَّر ووحدات من الشرطة العسكرية البحرية وبعض التخصصات الأخرى في عدد من المهام المساندة لقوى الأمن الداخلي بالمشاعر.

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