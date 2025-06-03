السعودية | حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية طفلًا من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وقُدمت المساعدة اللازمة له ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال أثناء ممارسة السباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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