وزير الحج والعمرة يؤكد على أهمية بقاء الحجاج داخل المخيمات في يوم عرفة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أكَّد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ضرورة التزام مكاتب شؤون الحجاج الرسمية بالتعليمات المنظمة للحركة داخل المشاعر المقدسة، بما يضمن سلامة الحجاج، وجودة أدائهم للمناسك. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء بعثات الحج الرسمية من الوزراء وأصحاب المعالي والفضيلة من مختلف الدول، على هامش ندوة الحج الكبرى في دورتها التاسعة والأربعين، التي أقيمت يوم الأحد الماضي في مدينة جدة.

وأوضح الربيعة أن ارتفاع درجات الحرارة في يوم عرفة يتطلب التأكيد على بقاء الحجاج داخل المخيمات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا؛ حفاظًا على صحتهم، ومنعًا لأي حالات إجهاد حراري، مؤكدًا أن المشي الجماعي العشوائي يُعد خطرًا على انسيابية الحركة، وعلى أرواح الحجاج.

وشدد وزير الحج والعمرة على ضرورة عدم الخروج من عرفات إلى مزدلفة مشيًا، بل يجب الالتزام باستخدام وسائل النقل المخصصة، لافتًا النظر إلى أن خطط التفويج والنقل تسهم بشكل مباشر في تنظيم حركة الحشود، وضمان سلامة الجميع, والالتزام بها مسؤولية جماعية.

وأشار إلى أهمية بطاقة "نسك"، مؤكدًا أن من لا يحملها لا يُسمح له بدخول الحرم أو المشاعر أو استخدام وسائل النقل، مبينًا أن هذه البطاقة باتت أداة تنظيمية أساسية في ضبط أداء الحج، ومنع المخالفات.

وختم معاليه كلمته بالتأكيد على أن هذا العام سيشهد تشديدًا كبيرًا على التأكد من مدى حصول الحاج على تصريح للحج، حرصًا على سلامة ضيوف الرحمن، وضمانًا لتجربتهم الإيمانية الكاملة، في ظل تنظيم دقيق يليق بمكانة الشعيرة وعظمة المناسبة.