شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن بدء إصدار «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن بدء إصدار ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الثاني؛ في خطوة تأتي ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع، وتمكين الجهات من الحصول على خدمات أمن سيبراني تتسم بالموثوقية والنضج والجودة العالية.

وبموجب هذا الترخيص، فإنه يمكن للمرخصين من المستوى الثاني تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار، وتشمل هذه الخدمات - وفقاً للإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار - المراقبة المستمرة واكتشاف التهديدات وتحليلها، وتقديم التوصيات لمواجهتها.

ويسمح ترخيص المستوى الثاني بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لأي جهة عدا الجهات الحكومية والجهات التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها.

وأشارت الهيئة إلى أن استقبال طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المدار من المستوى الثاني مازال متاحاً، وذلك عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين»؛ داعية الجهات إلى الاستفادة من هذه الخدمات، ويمكن الاطلاع على قائمة الجهات التي حصلت على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المدار من المستوى الثاني من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.nca.gov.sa

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.