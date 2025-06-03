شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المسند: نهاية موسم الغبار الربيعي في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن موسم الغبار الربيعي في المملكة يوشك على الانتهاء .

وكتب المسند عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “مع نهاية شهر مايو، يمكن القول من خلال المعطيات المناخية إن موسم الغبار الربيعي قد شارف على الانتهاء، لننتقل تدريجيًا إلى فترة السكون والاستقرار الجوي المرتبطة بفصل الصيف بإذن الله تعالى.”

وأضاف: “يُستثنى من هذا الاستقرار بعض المناطق التي تشهد اضطرابات موسمية معروفة ومنها:

المنطقة الشرقية عادةً ما تتعرض لرياح البوارح الجافة والقوية خلال شهري يونيو و يوليو، والتي تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية.

منطقة جازان، فتشهد ظاهرة الغبرة الموسمية، والتي تبدأ عادةً قُبيل نهاية يونيو وتستمر حتى منتصف أغسطس، نتيجة لتأثيرات مناخية محلية وإقليمية.

وتابع: “هذا التصنيف يُساعد على فهم التحولات المناخية الدقيقة في المملكة خلال فصول الانتقال، ويدعو إلى رفع مستوى الاستعداد في المناطق المتأثرة .”