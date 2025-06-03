شكرا لمتابعة خبر عن مشهد نادر يرصد أنثى النيص وصغارها ليلاً في جبال محمية الملك عبدالعزيز.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق المراقبة البيئية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية من توثيق مشهد نادر لأنثى النيص وهي تتنقل ليلاً برفقة صغارها بين التضاريس الجبلية الوعرة.

ويُعد هذا التوثيق من اللحظات الاستثنائية في الحياة البرية، حيث نادراً ما يتم رصد أنثى النيص مع صغارها في مثل هذه الظروف الطبيعية المعقدة.

ويكتسب هذا المشهد أهمية خاصة نظراً لصعوبة تتبع حيوانات النيص وسلوكها الليلي الخفي، خاصة في فترات الرعاية والتنشئة لصغارها.

ويؤكد ظهور هذه العائلة البرية في قلب المحمية أن البيئة المحمية توفر لها الاستقرار والملاذ الآمن للتكاثر والنمو بعيداً عن التهديدات البشرية.

ويعكس هذا الحدث جانباً مشرقاً من جهود المملكة في حماية الحياة الفطرية، ويبرز الدور الكبير الذي تقوم به المحميات الملكية في الحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم التوازن البيئي.