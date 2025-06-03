أضاح بالأقساط

بهدف التيسير على المضحين بدأ عدد من تجار الماشية في تقديم خدمة شراء الأضاحي عن طريق "تابي" و"تمارا"، وسط إقبال وترحيب من المواطنين والمقيمين على الشراء بالأقساط، للتخفيف على أنفسهم من دفع قيمة الأضحية بنظام الـ«كاش».

ففي المحافظات التهامية تشهد أسواق الأنعام حركة شرائية نشطة مع قرب حلول العيد، مع وفرة المعروض من الأضاحي وتنوع الأسعار، وشهد سوق السبت بمحايل وسوق الطحاحين وسوق الأحد وسوق الإثنين بالمجاردة حركة نشطة، واستعد مربو الماشية في المنطقة مبكرًا لهذا الموسم، من خلال توفير الأعداد الكافية من الأضاحي.

أسواق أسبوعية

تفاوتت أسعار الأضاحي بحسب النوع، حيث تراوح سعر التيوس بين 1600 و1850 والضأن من 1400 إلى 1700، وأكد عدد من المواطنين أن حركة البيع والشراء تزداد كلما اقترب العيد، ويجد المواطن ما يريده في أسواق المنطقة الأسبوعية، مشيرين إلى أن الأسعار متفاوتة بحسب النوع، وأن التيوس البلدي هي الأكثر طلباً في منطقة تهامة عسير.

يقول تاجر المواشي محمد علي الشهري بـ«أبوجاسم»، إنه بادر بتقديم خدمة شراء الأضاحي عن طريق «تابي» و«تمارا»، ولم يتوقع هذا الإقبال من المواطنين على خدمة البيع، وإنه وجد استجابة كبيرة من المتسوقين على الشراء بالتقسيط، التي يسرت لكثيرين شراء الأضاحي، ويوضح أبوجاسم أن البيع هذا العام يسير بشكل جيد، والأنعام متوفرة في الأسواق بكل أنواعها، مضيفاً أن الأسعار في متناول الجميع. وختم بقوله إن أسعار الأضاحي بالنسبة للتيوس الثني تبدأ من 1300 للأحجام الوسط، والكبيرة من 1600 إلى 1900 ريال.

تزايد الإقبال

إلى ذلك، سجلت أسعار الأضاحي في المشروع التابع لجمعية البر بالأحساء، انخفاضًا ملحوظًا في أغنام السواكني، بلغت نسبته 9% مقارنة بأسعارها في الموسم الماضي بواقع 120 ريالًا لكل أضحية، وفي أغنام النعيمي انخفاضًا بنسبة 6% بواقع 100 ريال لكل أضحية، وفي أغنام البربري بنسبة 4% بواقع 30 ريالًا.

وعدد قائمون على المشروع لـ«دوت الخليج»، نحو 12 ميزة نسبية وراء تزايد الإقبال على المشروع، حتى وصل المستهدف في الموسم الحالي إلى 5 آلاف أضحية، وبات مختلفًا عن بقية مشاريع الأضاحي الأخرى في المملكة، طبقًا لتأكيدهم، وتشير البيانات الإحصائية الأخيرة إلى تسجيل أكثر من 1500 أضحية، حتى أمس وسط توقعات بتضاعفها خلال الأيام المقبلة.

8 موردين

بدوره، أبان مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين، المدير التنفيذي لمشروع الأضاحي بالجمعية الدكتور عبدالمنعم الحسين، أن اللجان القائمة على المشروع تعاقدت مع 8 موردين من كبار المستثمرين في المواشي في المملكة من أجل الوصول إلى الأفضل سعرًا، والأعلى جودة، مع الالتزام بتوفير الكميات الكبيرة في وقتها من دون تأخير، وبالمواصفات والاشتراطات المحددة، مع إتاحة الفرصة أمام جميع الموردين السعوديين للانضمام إلى المشروع، والبدء في دراسة العروض المقدمة منهم، واختيار الأفضل من بينها، مشددًا على أن تلك الجهود الكبيرة في أعمال المشروع، تمثل تكلفة تشغيلية باهظة في المشروع.

شهادة إنجاز

قال الحسين، إن نجاحات المشروع الكبيرة في المواسم المقبلة باتت هدفًا لعدد من الموردين في الحصول على «شهادة إنجاز وتميز» من الجمعية في آخر موسم المشروع، تفيد بإنجازه المشروع بالشكل الصحيح، لتداولها في عقوده المقبلة في مشاريع الأضاحي في مناطق ومحافظات المملكة، باعتبار أن المشروع في الأحساء بيت خبرة واسعة، لافتًا إلى أن مركز الفيصلية التابع للجمعية حقق أعلى زيادة في تسجيل الأضاحي (الأعلى في الفارق بين الموسمين الماضي وما قبله)، وهناك استهداف للعنصر «النسائي» للتوكيل في المشروع.

وفي نجران اختلفت أسعار الأضحية بحسب النوع والحجم، وجاء الخروف البلدي «الأصفر» المشهور بالمنطقة الأكثر طلبًا ورواجًا، وأسعاره تتراوح بين 1500 و2100 ريال، فيما تتراوح أسعار الخروف النعيمي بين 1600 و2200 ريال، بينما الماعز «التيوس» تراوحت أسعارها بين 900 و1400 ريال.

فارق بين أسعار الموسمين الحالي والماضي

- أغنام السواكني

مقدار الانخفاض: 120 ريالا (9%)

السعر السابق 1480 ريالا

السعر الحالي: 1360 ريالا

- النعيمي

مقدار الانخفاض: 100 ريال (6%)

السعر السابق 1780 ريالا

السعر الحالي: 1680 ريالا

- البربري

مقدار الانخفاض: 30 ريالا (4%)

السعر السابق 800 ريال

السعر الحالي: 770 ريالا.