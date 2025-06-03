السعودية | “موبايلي” توقع اتفاقية تعاونٍ مشتركٍ مع وزارة الحج والعمرة لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج والمعتمرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقَّع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” المهندس نزار بانبيله، اتفاقية تعاون مشترك؛ للإسهام في تحسين التجربة الرقمية للزوار والمعتمرين والحجاج.

وتضمنت الاتفاقية مجالاتٍ متعددة للتعاون، من أبرزها إسهام “موبايلي” في رفع مستوى الخدمات والتجربة الرقمية المقدمة للزوار والمعتمرين والحجاج، وتحقيق الأهداف التقنية لبرامج الحج والعمرة، إلى جانب الإسهام في تمكين التحول الرقمي للوزارة.

وعبَّر الرئيس التنفيذي لشركة “موبايلي” عن فخره بهذا التعاون الذي يتيح لموبايلي تقديم حلول رقمية متطورة وذكية خلال مواسم الحج والعمرة، والإسهام بشكل فعال في تسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة الزوار والحجاج والمعتمرين، مما يجعلها أكثر مرونة وسلاسة، بدءًا من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم المملكة.

وأشار إلى أن شركة “موبايلي” ستسخر تقنياتها الحديثة مثل: البنية التحتية المتقدمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وخدمات الجيل الخامس؛ للإسهام في تلبية احتياجات الوزارة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الرقمية الخاصة بالحج والعمرة.

يذكر أن بنود الاتفاقية تشمل قيام “موبايلي” بدراسة حلول رقمية للبنية التحتية الخاصة بالوزارة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية؛ بهدف تحسين الخدمات، ورفع جودة مناسك الحج والعمرة والزيارة، والإسهام في إثراء التجربة الرقمية للزوار في المملكة.

وتأتي اتفاقية التعاون في إطار حرص وزارة الحج والعمرة على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف جهات القطاع الخاص؛ لتفعيل دورها في إثراء تجربة الزوار والمعتمرين والحجاج عبر توفير خدمات رقمية متطورة لهم، تسهم في تسهيل أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

كما تحرص وزارة الحج والعمرة على تقديم تجارب مميّزة في خدمة ضيوف الرحمن ضمن حلول رقميّة متنوعة تمتاز بسهولة إجراءاتها وموثوقيتها، سعيًا لتسهيل رحلة الحج والعمرة، وارتقاءً بخدمة وراحة الحجاج والمعتمرين.

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