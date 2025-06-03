وزارة الدفاع تدفع بلواء من الضباط والأفراد لدعم قوات الأمن الداخلي وتنظيم الحشود في الحرم المكي

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محمد بن مسعود - الدمام - قال قائد لواء الشرطة العسكرية الخاصة في مهمة الحج العميد ركن سلطان بن علي الزرير: تُشارك رئاسة أركان القوات البرية، ممثلةً بقوة سلاح الشرطة العسكرية الخاصة، في موسم حج هذا العام، من خلال لواء يضم ضباطًا وأفراد صف وضباطًا وجنودًا، لدعم مهام قوات الأمن الداخلي، بما يضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام، ويسهم في إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج في ساحات المسجد الحرام، وتسهيل دخولهم وخروجهم بكل يُسر وسهولة.

وبكل فخر واعتزاز، ينتشر أفراد الشرطة العسكرية، المدربون والمجهزون بأعلى درجات الاحترافية والروح المعنوية العالية، في الساحات الغربية للمسجد الحرام، لضمان أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، مستشعرين عِظَم هذه الخدمة التي تُقدَّم لهذه الشعيرة المباركة، التي تُعد ركنًا من أركان الإسلام.

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