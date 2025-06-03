شكرا لمتابعة خبر عن النقل تحذر من تجاهل تشغيل عداد الأجرة في موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الهيئة العامة للنقل أن تشغيل العداد الإلكتروني في سيارات الأجرة خلال موسم الحج 1446هـ أمر إلزامي، مشيرة إلى أن تجاهله يُعد مخالفة تعرض السائق لغرامة تصل إلى 3000 ريال.

وأوضحت الهيئة أن تفعيل العداد قبل انطلاق كل رحلة يضمن احتساب الأجرة بشكل شفاف، ما يُسهم في تعزيز ثقة الحجاج في الخدمة المقدمة لهم خلال موسم الحج.

وفي إطار سعيها لرفع كفاءة النقل خلال الموسم، شددت الهيئة على ضرورة التزام سيارات الأجرة بالمواصفات الفنية المطلوبة، والتي تشمل الهوية الرسمية، وشعار الخدمة، وتوفير وسائل دفع إلكترونية وطابعة فواتير، بما يتماشى مع معايير الجودة المعتمدة.

كما جددت الهيئة دعوتها لركاب الأجرة بعدم التعامل مع مركبات غير نظامية، مؤكدة استمرار فرقها الرقابية في متابعة التزام السائقين، وتطبيق الأنظمة لضمان تنقل آمن ومنظم لضيوف الرحمن.