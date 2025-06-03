شكرا لمتابعة خبر عن شروق الشمس في الرياض يبلغ ذروته المبكرة لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، أن العاصمة الرياض شهدت اليوم أبكر شروق للشمس خلال العام، حيث أشرقت الشمس في تمام الساعة 5:03 صباحًا، وهو الحد الأدنى لوقت الشروق في السنة.

وأوضح المسند أن هذا التوقيت سيستمر – بمشيئة الله – حتى منتصف شهر يونيو تقريبًا، قبل أن يبدأ وقت الشروق بالتأخر تدريجيًا مع اقتراب موعد الانقلاب الصيفي الذي يصادف 21 يونيو.

وأشار إلى أن هذا التغيّر الموسمي في أوقات الشروق والغروب، وما يصاحبه من تقلص ساعات الليل وامتداد ساعات النهار، يُعد من الظواهر الكونية الدالة على دقة نظام الخلق،.

واستشهد بقوله تعالى:”يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى “.

واختتم المسند حديثه بالتأكيد على أن التأمل في هذه الآيات الكونية يعمّق الإيمان، ويُظهر عظمة الخالق في تدبيره المحكم لحركة الشمس والقمر، وفق نظام دقيق لا يختل ولا يتوقف.

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