شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة : دخول أوزبكستان بدون تأشيرة لمدة 30 يومًا فقط وغرامات عند التجاوز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أهابت سفارة المملكة في أوزبكستان بكافة المواطنين السعوديين الزائرين، ضرورة الالتزام بعدد من التعليمات المهمة لضمان تجربة سفر آمنة وخالية من المخالفات.

وأكدت السفارة أن المواطنين السعوديين يُعفون من تأشيرة الدخول إلى أوزبكستان لمدة 30 يومًا، داعية إلى عدم تجاوز هذه المدة، حيث يُترتب على المخالفين غرامات مالية نتيجة الإقامة غير النظامية.

وشددت على أهمية تسجيل بيانات جواز السفر فور الوصول، من خلال الجهة الموفرة لمكان السكن.

كما وفرت السفارة وسائل للتواصل في حال الحاجة إلى المساعدة أو في الحالات الطارئة، وذلك عبر:

رقم السفارة: ‎+998712815101

الرقم الموحد لشؤون السعوديين بالخارج: 920011114

رقم الطوارئ للمواطنين السعوديين (للحالات الطارئة فقط