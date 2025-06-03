شكرا لمتابعة خبر عن بدء توافد حجاج الداخل إلى مكة لأداء طواف القدوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور محمد القرني مدير عام الحج والعمرة بالمركز العام للنقل في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن استكمال وصول حجاج الخارج إلى مكة المكرمة، في حين بدأ حجاج الداخل في التوافد والوصول إلى الحرم المكي الشريف في هذه الليلة استعدادًا لأداء مناسك الحج.

وأوضح القرني، أنه تم اكتمال مرحلة القدوم لحجاج الخارج عبر التنقل بين مكة المكرمة والمدينة لمدة 36 يومًا ماضية، ولم يتم تسجيل أي حالات أو حوادث تعيق حركة الحجاج في هذه المرحلة، في حين نستعد لاستقبال حجاج الداخل، حيث سيستمر وصولهم من هذه الليلة وحتى يوم الغد السابع من ذي الحجة، وسيتم اكتمال العدد المستهدف الذي يبلغ حوالي مليون حاج.

وتابع: تبدأ حركة الحجاج من مساء يوم الغد، من الساعة 8:00 مساءً حتى 10:00 صباح يوم الثامن من ذي الحجة، حيث يتوقع أن يتواجد حوالي مليون حاج في مشعر منى، في حين يتم تصعيد 650,000 حاج مباشرة من مكة إلى مشعر عرفات، بدءًا من صباح يوم الثامن، حيث نخطط لوصولهم إلى عرفات قبل الساعة 3:00 فجرًا.