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الشرع لحجاج سوريا: نحن والسعوديون شعب واحد في بلدين ..فيديو

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الشرع لحجاج سوريا: نحن والسعوديون شعب واحد في بلدين ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مكالمة عبر الفيديو مع بعض الحجاج السوريين لمتابعة أحوالهم في الأراضي المقدسة.

وقال الشرع للحجاج: “الله يتقبل منكم، واستغلوا هذه اللحظات في العبادة وكونوا أفضل رسل لسوريا. نحن وإخواننا في شعب واحد في بلدين، وأرجو ألا يظهر منكم إلا كل خير”.

وأضاف الرئيس السوري: “إخواننا في السعودية لم يقصروا معنا أبداً، ولا تنسوا إخوتكم الموجودين بسوريا بالدعاء، وادعوا للنازحين بالعودة لبلدهم ، دعواتكم للبلاد، وأسأل الله أن يتقبل منكم”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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