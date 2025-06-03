شكرا لمتابعة خبر عن الشرع لحجاج سوريا: نحن والسعوديون شعب واحد في بلدين ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مكالمة عبر الفيديو مع بعض الحجاج السوريين لمتابعة أحوالهم في الأراضي المقدسة.

وقال الشرع للحجاج: “الله يتقبل منكم، واستغلوا هذه اللحظات في العبادة وكونوا أفضل رسل لسوريا. نحن وإخواننا في السعودية شعب واحد في بلدين، وأرجو ألا يظهر منكم إلا كل خير”.

وأضاف الرئيس السوري: “إخواننا في السعودية لم يقصروا معنا أبداً، ولا تنسوا إخوتكم الموجودين بسوريا بالدعاء، وادعوا للنازحين بالعودة لبلدهم ، دعواتكم للبلاد، وأسأل الله أن يتقبل منكم”.